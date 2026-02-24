Ucraina 2022-2026 – L’alba di quel 24 febbraio

Il conflitto in Ucraina è iniziato il 24 febbraio 2022, quando le truppe sono entrate nel paese, provocando un forte impatto sulla popolazione locale. La causa principale è stata la decisione di una potenza esterna di intervenire con forze militari, alterando la vita quotidiana di migliaia di cittadini. Le immagini delle prime operazioni di combattimento hanno fatto il giro del mondo, lasciando una traccia indelebile nella memoria collettiva. Questa escalation ha segnato un cambiamento radicale nella regione.

Fino alla tarda serata del 23 febbraio 2022, la guerra era ancora uno spettro temibile ma non una realtà. C’è chi in Europa e in Ucraina è andato a dormire pensando di avere davanti un giorno come tanti altri. Tutto è iniziato a cambiare poco dopo le 22:30 di quel 23 febbraio. Sui vari media internazionali, a quell’ora è stata battuta una notizia che ha subito fatto capire la rapida evoluzione degli eventi: le due repubbliche del Donbass autoproclamate, quella di Donetsk e quella di Lugansk, hanno chiesto aiuto alla Russia. Questo è quanto riportato dalle agenzie battute a poco più di un’ora dalla mezzanotte. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Ucraina, Putin: "Non siamo stati noi a iniziare la guerra nel 2022, ma l'Ucraina sostenuta dall'Occidente"Vladimir Putin lancia un messaggio chiaro, sostenendo che la responsabilità della guerra in Ucraina non sarebbe della Russia, ma dell'Ucraina sostenuta dall'Occidente.

L'ingegno militare di Kyiv e l'alibi della Nato che non regge piùÈ crollata la bugia dell’Alleanza che minaccia la Russia. Anzi, oggi agli alleati non conviene affatto escludere Kyiv che difende il fianco orientale dell’Europa meglio degli europei. L’Ucraina non è ... ilfoglio.it

La Russia cerca di travolgere l'Ucraina da oltre 12 anni: Putin ha un piano, e riguarda tutta l'Europa. IntervistaIl generale Breedlove ci dice come recuperare vent’anni di dividendi della pace in Europa. L’occidente deve dire chiaro al capo del Cremlino: non permetteremo che tu vinca, fermati ... ilfoglio.it

Mentre l’Ucraina attacca depositi di petrolio e fabbriche di missili, il terrorismo russo continua a colpire i civili. Nella regione di Kyiv alle prime luci dell’alba diversi missili balistici hanno causato un morto e 2 feriti. Mentre un attentato a Lviv ha ucciso una polizio x.com

La guerra è iniziata con un boato. All’alba del 24 febbraio 2022 a Kiev nessuno capiva cosa stesse succedendo, poche ore dopo i negozianti già si affrettavano a prendere le cose più preziose e a sbarrare i locali e chi poteva fuggiva a Ovest con la macchin - facebook.com facebook