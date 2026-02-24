Ucraina 2022-2026 – il diritto al sogno negato WeWorld | per i bambini è difficile pensarsi domani

Il conflitto in Ucraina nel 2022 ha distrutto le case di molte famiglie, causando un crescente senso di insicurezza tra i bambini. Illia, un ragazzino di 9 anni, ha lasciato la sua città di Kharkiv dopo che i bombardamenti hanno abbattuto la sua abitazione. La paura di perdere tutto si fa sentire forte in lui, mentre cerca di immaginare un futuro che sembra sempre più lontano. La guerra impedisce ai più piccoli di sognare un domani sereno.

“ Ho paura a chiudere gli occhi. Vedo noi che scappiamo di nuovo dalla nostra casa distrutta”. Illia ha 9 anni ed è fuggito dalla regione di Kharkiv dopo che la sua casa è stata demolita dai bombardamenti. Oggi vive con la madre in una sistemazione temporanea e “ fatica a dormire perché teme di rivivere continuamente quell’esperienza”, racconta a InsideOver Piero Meda, direttore Paese WeWorld Ucraina, presente sul territorio dall’inizio del conflitto. La storia di Illia è lo specchio di una generazione: sono circa 4,6 milioni i minori in Ucraina che vivono sotto le bombe, crescendo a intermittenza tra bunker sotterranei, allarmi che disturbano momenti di svago o di studio e il freddo (fino a –20°C) che non consente il riposo. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Vanchiglia, i comitati scrivono al prefetto: "Negato diritto allo studio, no bambini in zona rossa"I comitati di Vanchiglia hanno scritto al prefetto per segnalare il mancato diritto allo studio, evidenziando che i bambini non possono frequentare le scuole in zona rossa.

Ucraina 2022-2026: “Negoziati impossibili, l’Europa sceglie la guerra perpetua”. Intervista al generale BoniIl generale Boni sostiene che le difficoltà nei negoziati tra Ucraina e Russia sono causate dalla mancanza di fiducia e dalle posizioni inconciliabili.

