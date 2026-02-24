Ucraina 2022-2026 – Hostomel la difesa che sventò il Blitzkrieg russo

Il 24 febbraio 2022, l’invasione russa dell’Ucraina ha portato a un conflitto armato di grande intensità, con conseguenze dirette su hostomel. La battaglia per la difesa di questa città ha fermato il tentativo di blitzkrieg, sorprendendo le forze di Mosca. Le truppe ucraine hanno resistito con determinazione, impedendo alle forze nemiche di avanzare rapidamente. La resistenza a hostomel ha segnato un punto cruciale nel conflitto, lasciando molte domande aperte.

Il 24 febbraio del 2022 un conflitto convenzionale causato dall' invasione dell'Ucraina da parte della Russia ha riportato la guerra ad alta intensità in Europa, sconvolgendo l'Occidente che pure era al corrente di una tensione, anche sfociata in azioni di cosiddetta "guerra ibrida" nei Paesi che un tempo erano satelliti sovietici e che, dopo il crollo dell'Unione Sovietica, hanno iniziato a mostrare interesse per l'Alleanza Atlantica. La prima fase del conflitto è stata ampiamente analizzata e suddivisa in " quattro fasi ": l'attacco iniziale russo lungo tre direttrici principali – da Nord verso Kiev; da Est verso Kharkiv; da Sud verso Kherson –; il fallimento del tentativo di conquistare Kiev e rovesciare il governo attraverso un'operazione di decapitazione orchestrata dai russi e osteggiata dalle intelligence occidentali; la controffensiva ucraina che ha provocato una ritirata delle forze russe da Kharkiv e da Kherson; una serie di attacchi russi che hanno messo nel mirino le infrastrutture civili ed energetiche dell'Ucraina.

