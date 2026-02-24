uccise la moglie in un finto incidente colpita alla testa e bruciata da viva

Un uomo ha causato la morte della moglie fingendo un incidente stradale, attratto da un’altra donna. La causa dell’omicidio è il suo interesse per un’altra persona, che lo ha spinto a ideare un piano crudele. Ha colpito la moglie alla testa e poi l’ha bruciata viva, sperando di nascondere le prove. La scena sembrava un incidente, ma le indagini hanno svelato la verità. La polizia sta ricostruendo i dettagli di questa vicenda.

Era innamorato di un'altra donna. E per questo inscena il delitto «perfetto» simulando un incidente stradale. Ciro Caliendo, 48 anni, è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario premeditato aggravato. Indagato subito dopo il fatto come atto dovuto, la Procura di Foggia ora lo accusa di aver ucciso la moglie, Lucia Salcone, 47 anni, dopo averla colpita alla testa con un oggetto contundente. Con la donna agonizzante avrebbe centrato con la sua Fiat 500 un albero per poi appiccare il fuoco. La ricostruzione di Caliendo, zeppa di contraddizioni, è ben diversa. Ma gli elementi raccolti e l'autopsia raccontano un'altra storia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Uccise la moglie in un finto incidente stradale, arrestato imprenditore a San SeveroUn imprenditore di San Severo ha ucciso la moglie fingendo un incidente stradale, dopo una lite violenta.

Uccise la moglie e poi inscenò un finto incidente stradale: il marito arrestato dopo un anno e mezzoCiro Caliendo, 48 anni, è stato arrestato perché ha ucciso la moglie e poi ha organizzato un falso incidente stradale.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Uccise la moglie in un finto incidente stradale, arrestato imprenditore a San Severo; Foggia, uccise la moglie e poi simulato incidente stradale: marito arrestato per omicidio premeditato; Uccise la moglie e poi inscenò un finto incidente stradale: il marito arrestato dopo un anno e mezzo; Lucia Salcone, arrestato il marito per omicidio premeditato: Colpita alla testa e bruciata viva.

Uccise la moglie in un finto incidente stradale, arrestato imprenditore a San SeveroAGI - Svolta nelle indagini sulla morte di Lucia Salcone, una donna di 47 anni che aveva perso la vita nella sua automobile alla periferia di San Severo, nel Foggiano, il 27 settembre 2024. Gli agenti ... msn.com

Bacoli, uccise la moglie in un finto incidente: il marito è già sotto processoÈ sotto processo a Napoli Ciro Caliendo, il 48enne pugliese arrestato con l'accusa di avere premeditato e ucciso volontariamente la moglie, ... msn.com

Bacoli, uccise la moglie in un finto incidente: il marito è già sotto processo x.com

San Severo, uccise la moglie inscenando un incidente stradale, arrestato Ciro Caliendo - facebook.com facebook