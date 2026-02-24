Ubriaco si rimette al volante Fermato due volte in mezz’ora

Un uomo, dopo essere stato fermato e multato per aver guidato in stato di ebbrezza, si è rimesso subito al volante, mettendo in pericolo sé stesso e gli altri. La stessa pattuglia lo ha intercettato di nuovo a mezz’ora di distanza, ancora alla guida dello stesso veicolo. Gli agenti hanno constatato che, nonostante la sanzione, l’uomo aveva deciso di riprendere la strada. La scena si è ripetuta davanti alle loro occhi increduli.

Gli agenti della polizia locale di Rimini quasi non hanno creduto ai loro occhi quando, appena trenta minuti dopo avergli ritirato la patente per guida in stato di ebbrezza, lo hanno rivisto al volante della stessa auto, come se nulla fosse successo. Con ogni probabilità, l'automobilista dovrà ora dire addio alla patente per molto, molto tempo. E' un episodio che ha dell'incredibile quello avvenuto nella notte tra venerdì e sabato durante i controlli svolti dalla polizia locale riminese. Una notte intensa che ha visto gli agenti impegnati in posto di blocco contro il fenomeno della guida sotto effetto di alcol e droghe.