U2 | arriva il corto-documentario Yours Eternally nel 4° anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina

Il corto-documentario “Yours Eternally” si collega al quarto anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina, un evento che ha segnato profondamente la regione. Il progetto, collegato all’EP “Days of Ash” degli U2 uscito di recente, include un film di 4 minuti e mezzo diretto dal regista ucraino Ilya Mikhaylus. Il documentario, prodotto da Pyotr Verzilov, mostra immagini che rivelano le conseguenze di quel conflitto e arricchisce la narrazione musicale della band.

Credit: Anton Corbijn DUBLINO – Tratto dall’Ep degli U2, “Days of Ash” uscito la scorsa settimana, “Yours Eternally” arriva ora accompagnata da un documentario di 4 minuti e mezzo diretto dal registra e direttore della fotografia ucraino Ilya Mikhaylus e prodotto da Pyotr Verzilov. L’uscita del corto oggi, martedì 24 febbraio, segna il quarto anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina. Girato nel dicembre 2025, mentre Mikhaylus e la sua troupe erano di stanza a fianco dei 40.000 soldati del Corpo di Khartiya, il film cattura la straordinaria vita quotidiana di Alina e dei suoi commilitoni del Corpo di Khartiya che combattono in prima linea nella regione di Kharkiv. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Il video, uscito nel quarto anniversario dell’invasione russa, accompagna il brano "Yours Eternally" degli U2 e racconta la vita di Alina e dei suoi commilitoniIl video, pubblicato in occasione del quarto anniversario dell’invasione russa, mostra la vita di Alina e dei suoi commilitoni, accompagnando il brano

Bandiere Ucraina sventolano al Parlamento Europeo nel 4° anniversario dell'invasione russaLe bandiere dell'Ucraina sventolano davanti al Parlamento Europeo per ricordare il quarto anniversario dell'invasione russa.