US Avellino Lorenzo Sgarbi incontra i tifosi

Lorenzo Sgarbi ha incontrato i tifosi durante una presentazione nel negozio ufficiale dell’Avellino. La causa dell’evento è stata la sua firma con la squadra, che ha attirato molti sostenitori desiderosi di conoscerlo meglio. Sgarbi ha firmato autografi e risposto alle domande dei presenti, creando un momento di vicinanza tra il nuovo acquisto e i supporter. L'iniziativa ha riscosso grande interesse tra gli appassionati di calcio locale.

Giovedì 26 febbraio alle ore 18:00 si terrà la presentazione ufficiale di Lorenzo Sgarbi presso lo Store Ufficiale U.S. Avellino 1912. Un'occasione speciale per ascoltare la sua intervista, scattare foto e?ricevere autografi. Evento aperto a tutti i tifosi.