tutto su can yaman

Can Yaman ha attirato l’attenzione durante la prima serata del Festival di Sanremo 2026, dove ha partecipato come co-conduttore. La sua presenza è stata motivata dall’attenzione del pubblico e dalla richiesta dei produttori per portare un volto internazionale alla manifestazione. Durante la serata, ha interagito con il pubblico e ha mostrato sicurezza sul palco. La sua partecipazione ha suscitato molte discussioni tra gli spettatori presenti in teatro.

Nella prima serata del Festival di Sanremo 2026, c’è anche Can Yaman. L’attore turco è il primo co-conduttore della 76esima edizione della kermesse canora, condotta da Carlo Conti insieme a Laura Pausini. All’Italia, Can Yaman deve parecchio: il suo percorso professionale ha avuto un exploit proprio grazie al nostro Paese. Chi è Can Yaman. Nato a Suadiye, Istanbul, l’8 novembre 1989 da Güldem e Güven Yaman, entrambi di origini kosovare di etnia albanese, Can è cresciuto principalmente con le sue nonne a causa del divorzio dei genitori, avvenuto quando aveva cinque anni. Dopo aver frequentato il liceo italiano di Istanbul, si è laureato in giurisprudenza all’Università Yeditepe, anche se poi ha scelto di dedicarsi alla recitazione. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

