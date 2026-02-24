Tutti pazzi per Giulia Salemi a Sanremo Dove commenterà la prima serata

Giulia Salemi ha attirato l'attenzione di tutti a Sanremo, grazie alla sua partecipazione al Dopofestival. La sua presenza si deve alla popolarità ottenuta nelle trasmissioni precedenti, che ha portato molti a seguirla anche questa sera. La conduttrice commenta la prima serata del festival, coinvolgendo il pubblico con il suo stile diretto e spontaneo. La sua intervista in diretta sta già facendo parlare i fan sui social.

Giulia Salemi a Sanremo conquista tutte le trasmissioni. Dopo La Volta Buona arriva al Dopofestival questa sera. Subito dopo la fine della primissima puntata del Festival di Sanremo, inizierà su Rai Uno il"Dopofestival". Giulia Salemi sarà al Dopofestival come ospite per commentare insieme ai conduttori la prima serata del Festival. Sanremo non è mai soltanto un Festival: è un mosaico di attimi, di sguardi, di voci rubate tra una passerella e un red carpet, di storie che si intrecciano nei bar della città. Quest'anno, tra i protagonisti che più accendono i riflettori fuori palcoscenico, c'è Giulia Salemi, arrivata nella città ligure con un bagaglio di curiosità, energie e l'istinto di chi vuole raccontare tutto, proprio tutto — anche ciò che succede tra un evento e l'altro.