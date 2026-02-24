Tutti parlano di Sanremo 2026 | i programmi di Rai 1 Rai 2 e Rai 3

Il Festival di Sanremo non è semplicemente un programma che occupa 5 prime serate di Rai 1 da martedì a sabato, ma è un vero e proprio evento che invade la programmazione televisiva a tutte le ore e che si espande anche alle altre reti televisive.  Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa su Nove domenica scorsa ha ospitato Carlo Conti e al Tavolo Giucas Casella ha fatto la sua previsione sul vincitore del Festival. Anche Mediaset o Sky finiscono per occuparsi del Festival tra i TG agli ospiti dei vari programmi.  Naturalmente sulla Rai il Festival di Sanremo è l'argomento principale dei programmi in diretta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Sanremo 2026, Rai 1 diventa UHD con Rai 4K su Digitale Terrestre (101) e TivùSat (210)La Rai ha deciso di trasmettere Sanremo 2026 in Ultra HD per migliorare la qualità delle immagini e dell’audio.

Palinsesti Rai Primavera 2026: Tutti i Programmi di Rai1, Rai2 e Rai3Il palinsesto Rai Primavera 2026 si apre con Imma Tataranni, la fiction di Rai1, il 29 marzo, in un giorno in cui la rete punta anche a grandi eventi, mentre dal 12 aprile al 3 maggio andrà in onda la nuova stagione di Roberta Valente e tra il 10 e il 24 maggio debutta Finestra vista Lago, offrendo un mix di fiction e spettacoli, con un’attenzione particolare alle produzioni di qualità.

