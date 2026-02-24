Tutte abbiamo bisogno di un ombretto | la sua storia attraversa secoli e culture

Il desiderio di valorizzare lo sguardo ha portato l’ombretto a diventare un elemento essenziale nel trucco femminile. La sua origine risale a secoli fa, quando civiltà antiche lo usavano per segnalare status e proteggersi dal sole. Oggi, ogni giorno, milioni di persone scelgono tra mille tonalità diverse, trasformando un semplice cosmetico in un simbolo di stile. La sua evoluzione riflette le mode e le culture di tutto il mondo.

Chi ha inventato l’ombretto? Quando si è diffuso? Ma soprattutto, quando è diventato un must-have necessario nel nostro beauty case? La storia dell’ombretto è incredibile. Un cosmetico che ha attraversato i secoli tra credenze, usi contro le infezioni, cinema e geniali intuizioni di cosmetica. Arrivando fino a noi, in diverse formule. D’altronde, che lo si creda o meno, creare un’ombra sugli occhi è uno dei rituali più antichi della storia umana. Per proteggere, per sedurre, per raccontare qualcosa di noi. Ogni epoca ha scelto il suo modo di farlo, ma il principio è rimasto lo stesso: rendere il nostro sguardo – tramite il trucco occhi – in grado di comunicare. 🔗 Leggi su Amica.it

Tutte abbiamo bisogno di un correttore rosaQuesta mattina, come molte altre, mi sono alzata stanca e si è visto subito.

La fiamma olimpica, un fuoco che attraversa i secoliLa fiamma olimpica parte da Olimpia, in Grecia, e inizia il suo viaggio tra le mani di una staffetta.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: San Valentine | Tutti, prima o poi, abbiamo bisogno di un bar; Dazi, Tajani: abbiamo bisogno di chiarezza, non servono guerre commerciali; Trump, messaggio a Ronaldo: Abbiamo bisogno di te ora; Note del programma di Virgil van Dijk: Buona reazione, obiettivi della FA Cup e tributo a James Milner.

Modena, Catellani: Non abbiamo bisogno di cedere giocatoriPrima della sfida tra Torino e Modena, ecco le parole del Direttore Sportivo dei canarini Andrea Catellani, ai microfoni di Mediaset: L'ambizione è quella di fare bene, siamo soddisfatti per il ... tuttomercatoweb.com

Abbiamo davvero bisogno di tutte queste proteine?L’interesse per le proteine non accenna a diminuire. Sui social media si parla dell’importanza di assumerle, anche con integratori come i frullati proteici, e le aziende del settore alimentare hanno ... internazionale.it

Eravamo indecisi cosa fare come viaggio di nozze, alla fine abbiamo deciso di unire tutte le nostre - facebook.com facebook