Tutta la verità su Margot Robbie e Jacob Elordi che si erano già incontrati in un altro film

Un profumo ha portato Margot Robbie e Jacob Elordi a incontrarsi sul set di un film, creando una connessione inattesa. La fragranza Chanel N°5, famosa per il suo fascino, sembra aver giocato un ruolo chiave nel farli avvicinare durante le riprese. Entrambi hanno condiviso momenti di lavoro intenso, mentre il profumo si diffondeva nell’aria. La coincidenza ha suscitato curiosità tra i fan, che ora si chiedono se ci siano altri dettagli dietro questa storia.

Galeotto fu un profumo. E che profumo! Si pensa sia stato proprio il potere iconico e magico della fragranza Chanel N°5 a mettere insieme (forse per la prima volta su un set cinematografico) Margot Robbie e Jacob Elordi. Chi ha finito gli occhi dietro le scene di romantica passione dei due attori, protagonisti del film “Cime tempestose” di Emerald Fennell, deve sapere che non è la prima volta dei due. In uno spot (che aveva tutta l’aria di essere un vero film.) i due si sono già amati, sicuramente rincorsi. Il film See you at 5 è quello della fragranza Chanel N°5 – con poco da invidiare a lungometraggi made in Hollywood -. 🔗 Leggi su Amica.it

Cime tempestose, la recensione del film con Margot Robbie e Jacob Elordi

“Cime Tempestose”: Margot Robbie e Jacob Elordi nel nuovo film in arrivo a San ValentinoÈ quasi arrivato il giorno dell’uscita di “Cime Tempestose”, il nuovo film con Margot Robbie e Jacob Elordi.

I capelli di Margot Robbie e Jacob Elordi sono stati utilizzati per realizzare la sequenza iniziale di Cime Tempestose, in cui il titolo del film compare in stop motion. #cinetempestose - facebook.com facebook

