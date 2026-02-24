Tutta la sua comunità ha tifato per Lorenzo

L’entusiasmo della comunità si è acceso quando Lorenzo ha conquistato il podio, attratto dalla passione che ha dimostrato durante la competizione. La sua determinazione ha coinvolto tutti, portando anche i residenti a sostenere con calore la sua performance. Le vetrine dei negozi si sono illuminate e i cittadini hanno seguito l’evento con attenzione, creando un’atmosfera di festa. La presenza di numerosi spettatori ha trasformato il momento in un vero e proprio evento cittadino.

L’orgoglio di una comunità si misura anche dagli applausi che partono da casa e arrivano fino alle piste olimpiche. A Cotignola, e in particolare a Barbiano, il fine settimana delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 è stato vissuto con il cuore in gola e la voce pronta a incitare uno dei suoi figli sportivi più rappresentativi: Lorenzo Bilotti. A raccontare l’emozione è stato il sindaco Federico Settembrini, che ha seguito dal vivo la gara insieme a parenti e amici dell’atleta. "È stato un fine settimana carico di emozioni. Insieme a un gruppo di parenti, amiche e amici — che ringrazio di cuore per l’organizzazione del viaggio e per la splendida compagnia — ho avuto il piacere di sostenere Lorenzo Bilotti e i suoi compagni di squadra alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

“La mia Tesla ha preso fuoco mentre era in garage e l’incendio ha distrutto tutta la nostra casa. Dio mi ha svegliato in tempo, la sua mano ci ha salvato la vita”: la storia di Mina RakyUna famiglia della Florida è sopravvissuta a un incendio devastante scoppiato nella loro casa, grazie a un intervento tempestivo e alla protezione divina.

Lorenzo morto nell'esplosione Toyota, il figlio nato dopo la sua morte ha il suo nome e cognome: «Non lo ha potuto conoscere, ma ha i suoi occhi»Lorenzo, nato a marzo con lo stesso nome del padre morto nell’esplosione Toyota a ottobre 2024, rappresenta un legame speciale tra passato e presente.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: home - regione.fvg.it; L’abbraccio di mons. Miniero a don Lucangelo interpreta il sentimento della comunità; Condove: addio Vera Rocci, storica tabachina di tutta la comunità; Nella sua Ispra l’addio a Giuseppe Armocida, insieme mondo accademico e comunità.

Dentro la Magnifica Comunità di Fiemme: «I boschi sono il nostro patrimonio, per questo li proteggiamo»Tra le storie da raccontare in chiave olimpica c'è anche quella della Magnifica Comunità di Fiemme, un'istituzione che ha quasi mille anni di età e mantiene i propri obiettivi sociali e il rispetto de ... vanityfair.it

Arriva la fiamma olimpica. Bertoli tra i tedofori: : Vince tutta la comunitàOrmai manca meno di un mese all’accensione del braciere olimpico allo stadio San Siro di Milano, in una cerimonia inaugurale attesissima che riporterà i Giochi Olimpici in Italia a 20 anni di distanza ... ilrestodelcarlino.it

Cuvio festeggia i 100 anni di Luisa Fasulo, omaggiata da tutta la comunità. #valcuvia - facebook.com facebook