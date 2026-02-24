Tubercolosi al Neruda l’Asl chiede lo sgombero | verità smentite e reciproche accuse dietro al nuovo contagio

Da torinotoday.it 24 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La presenza di tubercolosi al Neruda ha portato l’ASL a richiedere lo sgombero dell’edificio, attribuendo la responsabilità a condizioni igieniche precarie. La decisione deriva dai risultati di alcuni controlli sanitari e ha sollevato accuse tra amministrazione e residenti, che si accusano a vicenda di negligenza. La questione si intreccia con tensioni politiche locali e con il timore di un nuovo focolaio. Intanto, le parti coinvolte attendono risposte ufficiali sulle misure da adottare.

Le accuse sono reciproche e sullo sfondo di una questione sanitaria si muove, innegabilmente, il dibattito politico. Il 20 febbraio l’Asl Città di Torino ha inviato una comunicazione scritta al sindaco Stefano Lo Russo e alla Prefettura: il motivo è il “perdurare dello stato di contagiosità per. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Torino, un nuovo caso di tubercolosi nello Spazio Neruda nel quartiere AuroraA Torino, è stato segnalato un nuovo caso di tubercolosi nello Spazio Neruda, situato in corso Ciriè nel quartiere Aurora.

La verità del sindaco Lo Russo su Askatasuna, accuse per Piantedosi: "Sgombero non ha ristabilito ordine pubblico"Il sindaco Stefano Lo Russo non ha nascosto le sue critiche sullo sgombero di Askatasuna.

