Tubercolosi al Neruda l’Asl chiede lo sgombero | verità smentite e reciproche accuse dietro al nuovo contagio

La presenza di tubercolosi al Neruda ha portato l’ASL a richiedere lo sgombero dell’edificio, attribuendo la responsabilità a condizioni igieniche precarie. La decisione deriva dai risultati di alcuni controlli sanitari e ha sollevato accuse tra amministrazione e residenti, che si accusano a vicenda di negligenza. La questione si intreccia con tensioni politiche locali e con il timore di un nuovo focolaio. Intanto, le parti coinvolte attendono risposte ufficiali sulle misure da adottare.

Le accuse sono reciproche e sullo sfondo di una questione sanitaria si muove, innegabilmente, il dibattito politico. Il 20 febbraio l'Asl Città di Torino ha inviato una comunicazione scritta al sindaco Stefano Lo Russo e alla Prefettura: il motivo è il "perdurare dello stato di contagiosità per. «Il Neruda, al momento, è uno spazio sicuro. Si è concluso il primo giro di screening in seguito alla riattivazione della tubercolosi della paziente, al momento non ci sono altri infetti». Questa mattina, davanti all'Ufficio d'Igiene in via della Consolata, gli abitanti d