TS – per l’Udinese terzo ko di fila

Una rete decisiva ha portato alla sconfitta dell'Udinese contro il Bologna, che ha segnato il suo gol nel primo tempo. La causa del risultato sta nella buona fase offensiva dei padroni di casa, capaci di sfruttare un’occasione al 30’. L’Udinese, invece, ha faticato a creare occasioni per pareggiare. È il terzo ko consecutivo per la squadra diDelneri, lasciando i friulani in una posizione difficile in classifica.

2026-02-23 23:45:00 Flash news da TS: BOLOGNA – Finisce 1-0 la sfida del Dall'Ara tra Bologna e Udinese, match che chiude la 26ª giornata del campionato di Serie A. Grazie al calcio di rigore trasformato da Federico Bernardeschi al minuto 75 i rossoblù danno seguito al successo ottenuto sul campo del Torino (1-2) e salgono a quota 36 in classifica superando il Sassuolo e la Lazio e salendo all'ottavo posto. Se per Orsolini e compagni il momento peggiore sembra ormai alle spalle, per i bianconeri si tratta del terzo ko consecutivo dopo il doppio 2-1 rimediato contro Lecce e Sassuolo. Nel prossimo turno gli emiliani di Vincenzo Italiano, che giovedì alle 21 riceveranno i norvegesi del Brann nel ritorno dei playoff di Europa League (1-0 firmato Santiago Castro all'andata in trasferta), faranno visita al Pisa (lunedì 2 marzo alle ore 18.