Trump scivola sull’oro olimpico | la battuta sulle hockeiste gela lo spogliatoio e ora la Casa Bianca resta senza campionesse

Il successo delle atlete statunitensi nell’hockey su ghiaccio a Milano Cortina 2026 ha causato polemiche dopo una battuta di Trump, che ha gelato lo spogliatoio. La frase, rivolta alle campionesse, ha suscitato reazioni e tensioni tra i membri della squadra. La Casa Bianca si trova ora senza campionesse pronte a rappresentare gli Stati Uniti, mentre il dibattito pubblico si infiamma. La vicenda continua a far discutere in vari ambienti sportivi e politici.

Il trionfo olimpico degli Stati Uniti nell'hockey su ghiaccio a Milano Cortina 2026 si è tinto in poche ore di accese sfumature politiche. Mentre la nazionale maschile e quella femminile celebravano due storiche medaglie d'oro conquistate contro il Canada, un commento del Presidente Donald Trump ha innescato una reazione diplomatica che ha portato le campionesse a declinare ufficialmente l'invito a Washington. Tutto ha avuto inizio domenica sera, subito dopo la vittoria dei "ragazzi" americani. Mentre la squadra festeggiava negli spogliatoi della Milano Santagiulia Ice Hockey Arena, il Presidente Trump ha effettuato una chiamata in vivavoce tramite il direttore dell'FBI, Kash Patel, presente sul posto.