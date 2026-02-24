Trump onora i campioni di hockey | perché le donne hanno detto no

Donald Trump ha incontrato la squadra olimpica di hockey su ghiaccio maschile alla Casa Bianca, celebrando la vittoria dell’oro a Milano Cortina. La decisione di invitare i campioni deriva dal loro successo sportivo e dalla volontà di riconoscere il loro impegno. Durante l’incontro, i giocatori hanno ricevuto medaglie simboliche e hanno condiviso qualche momento con l’ex presidente. La visita ha attirato l’attenzione dei media e dei tifosi, lasciando un segno tra gli appassionati.

Donald Trump ha invitato la squadra olimpica di hockey su ghiaccio maschile alla Casa Bianca per celebrare la vittoria dell’oro a Milano Cortina. Le campionesse olimpiche femminili, però, hanno rifiutato l’invito, citando impegni accademici e professionali già programmati dopo i Giochi. Le atlete hanno espresso gratitudine per il riconoscimento, ma hanno dovuto rinunciare alla possibilità di partecipare all’evento. Il presidente degli Stati Uniti ha esteso l’invito ai campioni olimpici di hockey su ghiaccio maschile, vincitori della medaglia d’oro a Milano Cortina, per un riconoscimento durante il discorso sullo Stato dell’Unione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

