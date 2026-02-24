Trump invita nazionale maschile hockey alla Casa Bianca dopo oro a Milano Cortina | Dovrei far venire anche la squadra femminile… Le campionesse rifiutano
(Adnkronos) – Donald Trump invita la nazionale americana di hockey maschile, vincitrice dell'oro olimpico a Milano Cortina, al Congresso. Il discorso sullo Stato dell'Unione di oggi, martedì 24 febbraio, è l'occasione scelta dal presidente degli Stati Uniti per omaggiare i campioni. Trump aveva fatto il suo invito dopo la vittoria di domenica contro il Canada.
