Trump invita nazionale maschile hockey alla Casa Bianca dopo oro a Milano Cortina | Dovrei far venire anche la squadra femminile… Le campionesse rifiutano

Donald Trump ha invitato la nazionale americana di hockey maschile, vincitrice dell'oro a Milano Cortina, al Congresso per celebrare la vittoria. La decisione deriva dal successo ottenuto durante le Olimpiadi in Italia, che ha suscitato entusiasmo tra i membri della squadra. Tuttavia, le campionesse femminili hanno rifiutato l'invito, spiegando di preferire dedicarsi ad altri impegni. La proposta di Trump ha suscitato diverse reazioni tra gli appassionati di sport.