Trump invita campioni hockey alla Casa Bianca dopo oro a Milano Cortina | Dovrei far venire anche squadra femminile… Le campionesse rifiutano

Donald Trump ha invitato la nazionale americana di hockey maschile, vincitrice dell’oro a Milano Cortina, al Congresso, per celebrare il successo sportivo. La proposta ha suscitato reazioni tra le atlete della squadra femminile, che hanno deciso di rifiutare l’invito. Trump ha anche scherzato sull’idea di coinvolgere anche la squadra femminile, senza però ricevere un’accoglienza positiva. La questione ha attirato l’attenzione sui differenti modi di celebrare le vittorie sportive.