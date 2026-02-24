Trump invita campioni hockey alla Casa Bianca dopo oro a Milano Cortina | Dovrei far venire anche squadra femminile… Le campionesse rifiutano
Donald Trump ha invitato la nazionale americana di hockey maschile, vincitrice dell’oro a Milano Cortina, al Congresso, per celebrare il successo sportivo. La proposta ha suscitato reazioni tra le atlete della squadra femminile, che hanno deciso di rifiutare l’invito. Trump ha anche scherzato sull’idea di coinvolgere anche la squadra femminile, senza però ricevere un’accoglienza positiva. La questione ha attirato l’attenzione sui differenti modi di celebrare le vittorie sportive.
(Adnkronos) – Donald Trump invita la nazionale americana di hockey maschile, vincitrice dell'oro olimpico a Milano Cortina, al Congresso. Il discorso sullo Stato dell'Unione di oggi, martedì 24 febbraio, è l'occasione scelta dal presidente degli Stati Uniti per omaggiare i campioni. Trump aveva fatto il suo invito dopo la vittoria di domenica contro il Canada,. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
