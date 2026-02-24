Truffe e conti correnti sospetti | 31enne indagato sequestrato il cellulare

Un uomo di 31 anni è stato coinvolto in un’indagine per aver aperto numerosi conti correnti in Italia, presumibilmente usati per ricevere denaro proveniente da truffe. La polizia ha eseguito una perquisizione a Benevento, sequestrando il suo cellulare. Questa operazione mira a raccogliere elementi su eventuali attività illecite legate alla manipolazione dei conti. Gli investigatori continuano ad analizzare i dati trovati sul dispositivo.

Tempo di lettura: < 1 minuto Perquisizione e sequestro a Benevento nei confronti di A.S., 31enne del posto, ritenuto – allo stato delle indagini – responsabile di aver aperto diversi conti correnti in Italia che sarebbero stati utilizzati per incassare proventi di presunte truffe. Il provvedimento è stato eseguito dalla Squadra Mobile della Questura di Benevento, che ha notificato all’uomo il decreto di perquisizione e sequestro, con contestuale elezione di domicilio e nomina del difensore. Nel corso dell’attività è stato sequestrato un telefono cellulare, ora al vaglio degli investigatori per gli accertamenti tecnici del caso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

