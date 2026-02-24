Truffatore condannato | 38 vittime e 7 mesi di carcere per finti

Un uomo di sessant'anni ha ricevuto una condanna di sette mesi di reclusione dopo aver organizzato due incidenti stradali nel 2022, con l’obiettivo di truffare persone a Torino. La causa principale è stata la sua volontà di ottenere denaro falso, approfittando della paura delle vittime. In totale, ha raggirato 38 persone, riuscendo a sottrarre loro 170 euro. La polizia ha smantellato il suo piano e arrestato il truffatore.

Sommario: A Torino, un sessantenne è stato condannato a sette mesi di carcere per aver simulato due incidenti stradali nel 2022, truffando vittime per 170 euro. L’uomo, un giostraio, ha ammesso le proprie responsabilità e ha dichiarato di voler risarcire le vittime, ma non ha i soldi. Il prossimo 3 marzo affronterà un altro processo per 36 presunte truffe. La scena è quella di un tribunale torinese, dove un uomo si è presentato come vittima di un incidente stradale. In realtà, era un truffatore. Il sessantenne F.C., di professione giostraio, ha simulato due incidenti stradali nel 2022, ingannando malcapitati e convincendoli a pagare per un danno inesistente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Il truffatore del pedone investito vuole risarcire tutti, ma non ha soldi: condannato per altri due finti incidenti a TorinoIl truffatore che ha investito un pedone ha cercato di risarcire tutte le vittime, ma non aveva fondi sufficienti.

Condannato per violenza sessuale. Sconterà sedici mesi di carcereGianni Ricci, 45 anni, è stato condannato per violenza sessuale e dovrà scontare sedici mesi di carcere.