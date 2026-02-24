Truffa Rolex | ex capitano del Venezia raggirato acquirente condanna a 8 mesi

Marco Modolo, ex capitano del Venezia, è stato condannato a otto mesi di reclusione dopo essere stato coinvolto in una truffa online riguardante la vendita di un orologio Rolex di lusso. L'acquirente, che aveva pagato una somma significativa, si è reso conto troppo tardi di essere stato ingannato. La vicenda si è conclusa con il ritrovamento dell'orologio falso e l'intervento delle forze dell'ordine.

una vendita online di un orologio di lusso ha portato Marco Modolo, storico capitano del Venezia, a incorrere in una dinamica di truffa risalente al 3 novembre 2021. l’intera vicenda si è sviluppata in ambito privato, con una trattativa destinata a lasciare conseguenze legali e a ridefinire la percezione delle transazioni digitali nel mercato degli oggetti di valore. l’ex calciatore aveva messo in vendita un orologio da collezione valutato in 8.800 euro. all’annuncio rispose Richar Levak, che si presentò come acquirente e fissò un appuntamento presso un’oreficeria di fiducia per certificare l’autenticità del cronografo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Modolo truffato, l'ex capitano del Venezia vende il Rolex a un Levak: perde soldi e orologioModolo ha subito una truffa quando l’ex capitano del Venezia ha cercato di vendere un Rolex a un acquirente di nome Levak.

