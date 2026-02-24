Truffa da 930 euro | giovane denunciato per frode postale

Un giovane di Benevento ha truffato una donna di Montefalcione, fingendosi un dipendente delle Poste Italiane per ottenere 930 euro. La vittima ha ricevuto una telefonata in cui le è stato chiesto di versare il denaro per un presunto pagamento urgente. La truffa si è conclusa con la denuncia del giovane, che aveva pianificato di sfruttare la paura della donna per ingannarla. La polizia ha avviato le indagini per identificare altri possibili coinvolti.

Sommario. A Benevento, un giovane è stato denunciato per truffa ai danni di una donna di Montefalcione, spacciandosi come operatore delle Poste Italiane. La truffa ai danni di una donna di Montefalcione. La scena si svolge in provincia di Benevento, dove un giovane è stato denunciato per truffa aggravata. Il giovane, spacciandosi per un operatore delle Poste Italiane, è riuscito a convincere una donna di Montefalcione, in provincia di Avellino, a bonificare 930 euro.