Trovato all’alba il peschereccio Acquario affondato al largo di Portofino | ancora disperso il comandante

Il peschereccio Acquario si è affondato al largo di Portofino, causando la scomparsa del comandante. Questa mattina, alle prime luci dell’alba, il relitto è stato rinvenuto nelle acque vicino alla rada, dopo giorni di ricerche intense. La scoperta ha portato alla luce un’imbarcazione danneggiata e abbandonata, mentre la ricerca del comandante continua senza sosta. La famiglia aspetta aggiornamenti mentre le autorità esaminano i dettagli dell’incidente.

Il relitto individuato alle 6 dopo le ricerche con la nave spagnola Atrabro. Disperso il comandante Dhib Zouahier ben Ali, salvo il marinaio Le operazioni di ricerca e recupero erano iniziate ieri intorno alle 17, con l’arrivo in zona della nave oceanografica spagnola Atrabro, lunga 90 metri, dotata di sofisticate strumentazioni per la mappatura dei fondali. L’unità utilizza un ecoscandaglio “multibeam”, un sonar ad alta precisione, e un Rov, veicolo sottomarino telecomandato, impiegato per le ispezioni in profondità. Nel naufragio si era salvato il marinaio imbarcato sull’Acquario, che si era gettato in mare prima dell’affondamento ed era stato recuperato da un rimorchiatore in stato di ipotermia. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Peschereccio affondato e comandante disperso: due giorni di ricerche senza esitoDue giorni di ricerche intense, ma senza trovare il comandante disperso dopo l’affondamento del peschereccio Acquario al largo di Portofino.

Peschereccio affondato, ancora nessuna traccia del dispersoDopo tre giorni di ricerche, ancora nessuna traccia del pescatore disperso dopo l'affondamento del peschereccio Acquario al largo di Portofino.

