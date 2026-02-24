Trova un petardo ed appena lo tocca esplode e lo ferisce gravemente ad un braccio

Un petardo scoperto da un residente di Chiaiamari è esploso appena toccato, ferendo gravemente un braccio. La scoperta è avvenuta in un terreno abbandonato, dove l’uomo stava controllando alcuni oggetti sospetti. L’esplosione ha causato ferite profonde e ha richiesto l’intervento dei soccorsi. La zona è stata subito messa sotto controllo per evitare altri incidenti. La vicenda si è conclusa con il trasporto dell’uomo in ospedale.

Nel tentativo di spostarlo o verificarne la natura, l’ordigno è improvvisamente deflagrato, provocando una violenta esplosione che gli ha causato profonde ferite Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri a Monte San Giovanni Campano nella frazione di Chiaiamari. Un uomo di 51 anni, residente nella zona, è rimasto seriamente ferito dopo essere entrato in contatto con un ordigno pirotecnico inesploso rinvenuto su un terreno di sua proprietà. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 51enne stava effettuando alcune attività all’aperto quando ha notato il petardo, presumibilmente rimasto inesploso da precedenti festeggiamenti. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Crolla una vetrata e lo ferisce ad un braccio: 18enne colpito ad un braccioUn ragazzo di 18 anni è stato ferito a un braccio dopo che una vetrata si è staccata da un edificio in piazza Largo Montevergine a Maddaloni.

Esplode un petardo, 29enne ferito gravemente e portato d'urgenza in ospedaleUn petardo esplode accidentalmente durante una festa nel pomeriggio di domenica 22 febbraio, ferendo gravemente un ragazzo di 29 anni alla mano.

Ancona, torna a casa dal veglione e trova la macchina distrutta da un petardo: a dare l'allarme i vicini che hanno visto fiamme e fumoANCONA - Un’auto devastata da un petardo: E'cominciato nel peggiore dei modi il 2026 per un pensionato anconetano, che ieri sera ha trovato la sua Nissan Micra incenerita nel parcheggio sotto casa, in ... corriereadriatico.it

Il caso del lancio del petardo contro Audero: l’arresto, il ricovero, le cure. Il tifoso è stato trasferito in EmiliaCremona – È stato trasferito in un centro in Emilia Romagna il tifoso nerazzurro che domenica pomeriggio ha lanciato un petardo esploso a fianco del portiere della Cremonese, Emil Audero. L’uomo, che ... ilgiorno.it

Petardo contro Audero, arrestato ultras dell’Inter: è un 19enne Si trova in carcere a San Vittore dove è prevista l'udienza di convalida dell'arresto - facebook.com facebook

Il giovane si trova ai domiciliari. Altri 20 Daspo dopo Cremona-Napoli x.com