Triplice blitz delle lenzuola | No al maxi inceneritore

Un blitz simbolico contro il progetto del maxi-inceneritore. Nella mattinata di sabato scorso, i volontari del Comitato Ambiente Vidardo e di Legambiente Lodi hanno organizzato il "Blitz delle lenzuola – No inceneritore", posizionando una trentina di striscioni in una dozzina di punti strategici del territorio, tra Sant'Angelo, Vidardo e Borgo San Giovanni. I messaggi di protesta sono stati collocati in particolare lungo la provinciale 17, alle principali rotonde, sulle piste ciclabili e nei nodi più frequentati della zona, risultando ben visibili a chi attraversa l'area interessata dal progetto.

