Tributi locali La Strada chiede al Comune di aderire alla rottamazione delle cartelle

La Strada ha chiesto al Comune di aderire alla rottamazione delle cartelle esattoriali, evidenziando la difficoltà di molte famiglie e imprese nel pagare i tributi locali. La richiesta nasce dall’esigenza di ridurre il carico fiscale e di migliorare la gestione delle tasse. La proposta mira a offrire un’opportunità concreta per alleggerire le finanze di chi ha accumulato debiti con il Comune. La decisione rimane in discussione.

La Strada rilancia la richiesta al Comune di aderire alla rottamazione delle cartelle esattoriali, sottolineando l'urgenza di alleggerire il peso fiscale su famiglie e imprese e di garantire maggiore equità nella gestione dei tributi locali.Si legge nella nota firmata dal movimento: "Negli ultimi.