Tribunale del malato una targa dall’Ast per l’impegno costante

L’Ast di Ancona ha dedicato una targa al Tribunale del Malato per celebrare il suo contributo. La motivazione deriva dall’impegno costante nel ascoltare, comprendere e mediare tra pazienti e strutture sanitarie. La targa è stata posta all’ingresso dell’ospedale, come riconoscimento pubblico del servizio offerto alla comunità. Questo gesto mira a sottolineare l’importanza di un ruolo che favorisce la comunicazione tra cittadini e servizi sanitari.

Ascoltare, capire, mediare, affissa all’ingresso dell’ospedale una targa dall’Ast di Ancona in segno di riconoscenza per la dedizione e la professionalità e il servizio reso alla comunità dal Tribunale del Malato. Alla consegna erano presenti il sindaco Olivetti, il dg dell’Ast Stroppa, l’assessore ai Servizi alla Persona Petetta e il presidente del Tribunale del Malato Umberto Solazzi. Dal 2004 al 2024 sono state 20mila le persone che si sono rivolte al Tribunale del Malato, mille e 200 nell’ultimo anno. "Ringrazio Gianna Russo e Marco Apolloni che in questi anni mi hanno supportato – ha spiegato Solazzi – ringrazio il direttore Stroppa per questa iniziativa e il dottor Mario Capasso che mi supporta e con grande pazienza mi ascolta". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Malato di tumore sdraiato a terra per ore in attesa di una barella al Pronto soccorso di Senigallia, via alle verifiche dell’AstLa Direzione strategica della Ast Ancona ha annunciato che verranno avviate verifiche interne in merito all’incidente avvenuto al Pronto soccorso di Senigallia, dove un paziente malato di tumore ha trascorso ore sdraiato a terra in attesa di una barella.

