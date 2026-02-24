Treviso in allarme | garanzie costose minacciano 600 milioni

Treviso rischia di affrontare un costo elevato per le garanzie pubbliche, a causa di un nuovo decreto interministeriale. La norma, che aumenta le spese per le garanzie, potrebbe colpire direttamente le aziende della zona, con un impatto economico considerevole. Le imprese temono che questa misura possa ridurre le opportunità di finanziamento e mettere a rischio investimenti già pianificati. La questione si fa più urgente con i 600 milioni di euro coinvolti.

Un decreto interministeriale introduce un costo aggiuntivo per le garanzie pubbliche, rischiando di gravare sulle imprese trevigiane. Un nuovo decreto interministeriale sta sollevando preoccupazioni nel mondo del credito alle imprese, con possibili ripercussioni significative per il tessuto produttivo della provincia di Treviso. Il provvedimento, firmato dai Ministeri delle Imprese e dell’Economia, introduce un costo aggiuntivo per gli istituti di credito che utilizzano le garanzie pubbliche, strumento fondamentale per l’accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese. Il timore è che, nel tempo, questo costo possa riversarsi sulle condizioni applicate alle aziende locali, già alle prese con un contesto economico segnato da incertezza internazionale, aumento dei costi energetici e rallentamento della domanda. 🔗 Leggi su Ameve.eu

