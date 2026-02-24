Trenord assume | si cercano nuovi macchinisti

Sarà possibile presentare la propria candidatura da domani a partire dalle 11. Aperte anche altre posizioni: tutti i dettagli Trenord seleziona futuri macchinisti: dalle ore 11 di domani, mercoledì 25 febbraio, sarà possibile inoltrare la propria candidatura per entrare nel team dei professionisti responsabili della condotta delle oltre 2400 corse che ogni giorno circolano in tutta la Lombardia, in otto province limitrofe, verso l’Aeroporto Internazionale di Malpensa. Un’offerta di servizio utilizzata ogni giorno da 790 mila passeggeri, che non ha pari nel resto d’Italia e che è in continua evoluzione. Le indicazioni per inoltrare la propria richiesta saranno rese disponibili sulla pagina “Lavora con noi” del sito trenord.it; sarà possibile candidarsi entro mercoledì 11 marzo. Aperte inoltre le selezioni per le figure di Addetto Vendite Online e Supply Chain Specialist. Il macchinista è il responsabile della condotta dei treni e opera in costante sinergia con il capotreno e la Sala Operativa. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Trenord apre le selezioni per nuovi addetti di Assistenza e ControlloProsegue la campagna assunzioni di Trenord, che ha aperto da oggi le candidature per entrare nel team Assistenza&Controllo, il gruppo dedicato al supporto dei viaggiatori nelle stazioni ferroviarie. È ... tg24.sky.it

