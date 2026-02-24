Un guasto ai binari ha causato ritardi e cancellazioni sui treni tra Arezzo e Firenze. Casini del PD denuncia la mancanza di interventi rapidi da parte della Regione, che ha peggiorato la situazione per i pendolari. Molti utenti si sono ritrovati bloccati in stazione o hanno subito ritardi significativi. La situazione mette in evidenza la necessità di interventi immediati per migliorare il servizio ferroviario e tutelare chi ogni giorno si sposta per lavoro.

Arezzo, 24 febbraio 2026 – Treni: disagi sulla Arezzo–Firenze, Casini (PD): “Massima attenzione della Regione, tutelare i pendolari”. «I disservizi che stanno interessando la linea ferroviaria tra Arezzo e Firenze confermano la necessità di mantenere alta l’attenzione istituzionale su una tratta strategica per la mobilità regionale, utilizzata ogni giorno da migliaia di pendolari del Valdarno aretino e di Arezzo diretti verso il capoluogo». Lo afferma la consigliera regionale PD Roberta Casini, in riferimento ai guasti che hanno portato alla sospensione della circolazione, con conseguenti ritardi e cancellazioni, evidenziando che «la Regione Toscana, attraverso l’assessore ai trasporti Filippo Boni, è in costante contatto con Trenitalia e Rete ferroviaria italiana affinché vengano rapidamente accertate le cause dei problemi e adottate tutte le misure necessarie». 🔗 Leggi su Lanazione.it

Circolazione sospesa sulla tratta Firenze-Arezzo. Ritardi e disagi per i pendolariUna verifica tecnica sulla linea ferroviaria ha causato la sospensione della circolazione tra Firenze e Arezzo, creando ritardi e disagi ai pendolari.

Treni sulla Siena-Firenze. Mail di fuoco alla Regione: "Troppi ritardi e disagi"La linea ferroviaria Siena-Firenze continua a registrare ritardi e cancellazioni, causando notevoli disagi ai pendolari.

Circolazione treni sospesa sulla Roma-Firenze nel Fiorentino per verifiche lineaDisagi questa mattina alla circolazione dei treni tra Incisa e Rignano sull'Arno, nel Fiorentino, sulla linea convenzionale Roma - Firenze per verifiche. Dalle 7:15 la circolazione è stata prima tempo ... ansa.it

Treni: circolazione rallentata tra Incisa e RignanoIn corso verifiche sulla linea. I regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 50 minuti e subire limitazioni di percorso o cancellazioni. lanazione.it

Fumo dal locomotore, guasto e treni fermi sulla Arezzo - Firenze, circolazione ripartita alle 10 x.com

