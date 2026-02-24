Treni | circolazione rallentata tra Incisa e Rignano

Un guasto tecnico ha causato il rallentamento dei treni tra Incisa e Rignano sull'Arno. La falla ha interrotto temporaneamente il traffico, provocando ritardi variabili. Molti passeggeri sono rimasti in stazione, aspettando chiarimenti sulla ripresa dei servizi. Le squadre di manutenzione stanno intervenendo per risolvere il problema e ripristinare la normale circolazione il prima possibile. La situazione resta sotto controllo mentre si lavora per ridurre i disagi.

© Lanazione.it - Treni: circolazione rallentata tra Incisa e Rignano

Firenze, 24 febbraio 2026 – Circolazione attualmente rallentata per verifiche sulla linea tra Incisa e Rignano sull'Arno. Trenitalia spiega che i treni regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 50 minuti e subire limitazioni di percorso o cancellazioni. Coinvolto un convoglio Euronight 295 München Hauptbahnhof - Tarvisio Boscoverde - Roma Tiburtina, che registra un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti. Cancellati o parzialmente cancellati 14 treni regionali. Già ieri si erano registrati disagi in prossimità di Rignano sull'Arno (Firenze) sulla linea Firenze-Arezzo, dopo accertamenti alla linea elettrica. 🔗 Leggi su Lanazione.it Linea Roma-Firenze, circolazione dei treni temporaneamente sospesa dalle 7:15 tra Incisa e Rignano sull'ArnoUn guasto tecnico ha causato la sospensione temporanea della circolazione dei treni tra Incisa e Rignano sull'Arno, sulla linea Roma-Firenze. Veicolo danneggia passaggio a livello tra Monopoli e Fasano: circolazione rallentata e treni in ritardoOggi, 16 gennaio, si sono verificati disagi sulla linea ferroviaria adriatica tra Monopoli e Fasano a causa di un veicolo danneggiato al passaggio a livello. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Treni, nuovi sabotaggi sulle linee dell'Alta Velocità. Salvini: Atti criminali; Ancora atti dolosi su linee Av, rallentata circolazione treni; Alta velocità Roma-Napoli e Roma-Firenze rallentata. Fs: Cavi bruciati, atti dolosi. Salvini: Atti criminali. Treni in ritardo fino a 140 minuti; Sabotaggi sull’Alta velocità, per i treni ritardi fino a 190 minuti. Salvini: staneremo delinquenti. Disagi sull'Alta Velocità tra Roma e Firenze, circolazione rallentata: treni in ritardo fino a 60 minutiSono in corso verifiche sulla linea tra Incisa e Rignano sull'Arno ... msn.com Treni sospesi sulla linea Roma-Firenze per verifiche tecniche nel FiorentinoCircolazione treni sospesa sulla linea Roma-Firenze tra Incisa e Rignano sull’Arno per verifiche tecniche. Ritardi e cancellazioni ... gonews.it Treni, ancora disagi: circolazione sospesa e poi rallentata, ritardi e cancellazioni x.com TvSei. . Due nuovi treni in circolazione in Abruzzo Due nuovi treni monopiano elettrici in circolazione in Abruzzo. Questa mattina la presentazione a Pescara - facebook.com facebook