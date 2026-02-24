Tredici Pietro sbarca a Sanremo 2026 | papà Morandi gavetta e vita privata

Tredici Pietro arriva a Sanremo 2026 perché ha deciso di partecipare come artista, dopo anni di lavoro tra studio e musica indipendente. Il rapper bolognese, noto per aver costruito una carriera autonoma senza affidarsi alla fama familiare, si presenta con un nuovo singolo che anticipa il debutto all’Ariston. La sua presenza sul palco segna un passo importante nella sua crescita artistica e nella ricerca di un’identità musicale originale.

C’è chi arriva a Sanremo per consacrazione e chi, invece, per misurarsi davvero. Tredici Pietro fa parte della seconda categoria. Il suo nome compare tra i Campioni del Festival di Sanremo 2026, annunciati da Carlo Conti, e per il rapper bolognese è il punto di arrivo di un percorso costruito lontano dalle scorciatoie. Classe 1997, Pietro Morandi - questo il suo nome all’anagrafe - salirà per la prima volta sul palco dell’Ariston dal 24 al 28 febbraio 2026 con l’intenzione dichiarata di portare la propria scrittura, senza filtri e senza etichette comode. La scelta di chiamarsi Tredici Pietro non è casuale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

