Tredici Pietro la dedica di Gianni Morandi | Per noi resti il nostro bambino Comunque andrà sarà un orgoglio vederti lì con il tuo coraggio e la tua verità

Tredici Pietro ha ricevuto una dedica speciale da Gianni Morandi, che lo definisce il “nostro bambino” e lo incoraggia a mostrare il suo coraggio e la sua verità. Morandi ha voluto sostenere Pietro, presente per la prima volta al Festival, con parole di affetto e orgoglio. Il rapper si è esibito con la canzone Uomo che cade, che affronta il tema della vulnerabilità umana. La sua performance ha catturato l’attenzione del pubblico.

Tredici Pietro arriva al Festival con la canzone Uomo che cade, una riflessione sulla fragilità umana. Ha sempre tenuto il suo cognome a distanza, scegliendo un nome d’arte e un percorso nel rap, lontano dallo stile del celeberrimo papà. Ma ora, con la partecipazione al Festival e la cover di Vita (di suo padre e Lucio Dalla) nella serata dei duetti, sembra voler consacrare quelle radici. «È il brano a cui sono più legato della discografia di questi due signori grandi, caso vuole che uno sia mio babbo». E ancora: «Io ho sempre cercato di stare lontano da quell’orbita, perché poteva diventare la cosa principale: ora ho deciso di abbracciare invece quella parte di me. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

