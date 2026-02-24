Tredici Pietro debutta a Sanremo il messaggio di papà Gianni Morandi scioglie il cuore | Per il mondo sei un rapper per noi resti il nostro bambino

Pietro Morandi, noto come Tredici Pietro, debutta a Sanremo con il brano Uomo che cade, dopo aver attirato l’attenzione sui social con i suoi video rap. La presenza del giovane artista al Festival nasce dal desiderio di esprimere la propria musica in un palco importante. Suo padre, Gianni Morandi, ha scritto un messaggio affettuoso, ricordando che, nonostante la carriera, resta il loro bambino. La sua esibizione si avvicina al pubblico con emozioni sincere.

Sul palco del Teatro Ariston arriva Pietro Morandi, in arte Tredici Pietro, con il brano Uomo che cade. Un debutto al Festival di Sanremo 2026 carico di emozione. Nato a Bologna il 9 agosto 1997, Pietro è figlio di Gianni Morandi e della seconda moglie Anna Dan. Cresciuto in una famiglia dove la musica scorreva naturale come l’aria, ha due fratellastri: l’attrice Marianna Morandi e il cantante Marco Morandi. Nonostante il cognome illustre, Pietro ha scelto un percorso radicalmente diverso da quello paterno: il rap, con il suo linguaggio diretto e urbano, è diventato il mezzo attraverso cui racconta se stesso e la generazione a cui appartiene. 🔗 Leggi su Cultweb.it

"Riguardo questa foto e mi sembra ieri. Tu sulle mie spalle, piccolo, con il mondo davanti agli occhi. Stasera salirai sul palco di Sanremo. La mamma ed io ti guarderemo emozionati, in silenzio. Per tutti sei Tredici Pietro. Per noi resti il nostro bambino. Comunq - facebook.com facebook

