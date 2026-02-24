Tre presidenti di sezioni mancanti | la situazione preoccupante del tribunale di Latina

Il tribunale di Latina ha perso tre presidenti di sezione, due civili e uno penale, a causa di recenti dimissioni. Questa carenza ostacola le attività giudiziarie e mette a rischio l’efficienza del tribunale. L’ordine degli avvocati ha scritto al Csm, chiedendo interventi urgenti per garantire il regolare funzionamento. La situazione crea tensioni tra i professionisti e i cittadini che aspettano giustizia. La mancanza di figure chiave si fa sentire nel lavoro quotidiano.

Il presidente dell'ordine degli avvocati Giovanni Lauretti scrive al Csm: "Una condizione non più tollerabile, che mina la credibilità dell'ufficio giudiziario" Il tribunale di Latina ancora senza tre presidenti di sezione, due sezioni civili e una penale. Ora il consiglio dell'ordine degli avvocati scrive al Consiglio superiore della magistratura per sollecitare un intervento quanto mai necessario per il funzionamento e la credibilità stessa degli uffici. A fare il punto è il presidente dell'ordine degli avvocati Giovanni Lauretti: "La situazione attuale del secondo tribunale del Lazio, per volume di affari e avvocati iscritti all'ordine forense, è preoccupante per l'ordinario funzionamento delle sezioni in cui è ripartito l'ufficio giudiziario".