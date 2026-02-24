Fughe da fermo, il cui titolo si ispira all'esordio letterario di Edoardo Nesi, vuole essere uno stimolo a conservare il piacere di leggere. Dunque, ogni settimana, insieme a Martina Fasola del Libraccio di Como, che già collabora alla rassegna culturale Strade Blu Live. La magia di un libro è anche quella di accompagnarci in altri mondi, di farci entrare in empatia con i suoi protagonisti. Di prenderci per mano e riconsegnarci altrove, con la sensazione di avere vissuto un'esperienza nuova da conservare nel tempo. E allora ecco un altro viaggio da vivere tra le pagine di queste nuove storie, ovunque ci conducano anche durante la “terribile” settimana del Festival di Sanremo. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Leggi anche: Tre nuovi e bellissimi libri per scaldare l'anima continuando a viaggiare

Temi più discussi: Tre nuovi e bellissimi libri per scaldare l'anima continuando a viaggiare; Tre nuovi e bellissimi libri per salvarsi dallo tsunami Sanremo; La metro M1 arriva a Baggio: tre fermate (in Duomo in 20 minuti), parchi, aree gioco e palestre outdoor; Ponant Explorations, due navi alla scoperta della Polinesia francese.

Tre nuovi e bellissimi libri per scaldare l'anima continuando a viaggiareFughe da fermo, il cui titolo si ispira all'esordio letterario di Edoardo Nesi, vuole essere uno stimolo a conservare il piacere di leggere. Dunque, ogni settimana, insieme a Martina Fasola del Librac ... quicomo.it

Tre nuovi e bellissimi libri per un viaggio di San Valentino da sognoFughe da fermo, il cui titolo si ispira all'esordio letterario di Edoardo Nesi, vuole essere uno stimolo a conservare il piacere di leggere. Dunque, ogni settimana, insieme a Martina Fasola del Librac ... quicomo.it

Tre nuovi profili per Di Pangrazio: Cotturone, Agostini e Ciofani in campo per le comunali - facebook.com facebook

Tre nuovi artisti si aggiungono al cartellone di LPE: 21 giugno - The Ramona Flowers 26 giugno - Dove Ellis 27 giugno - Don West Tre nuove proposte internazionali che affiancheranno gli artisti già annunciati sul palco del Parco Bussoladomani x.com