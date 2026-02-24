Travolto da una valanga imponente Messaggio ai familiari poi il silenzio Docente muore in Valle d’Aosta

Un docente è morto dopo essere stato investito da una valanga sulla Becca di Nana, a circa tremila metri in Valle d’Aosta. La massa di neve ha colpito l’uomo mentre scendeva con un gruppo di escursionisti, provocando la sua immediata sepoltura. Dopo aver inviato un messaggio ai familiari, l’uomo non ha più risposto. I soccorritori hanno trovato il corpo senza vita, lasciando un senso di tristezza tra chi conosceva la vittima.

È stato travolto da una valanga sulle pendici della Becca di Nana, a circa tremila metri di altitudine, in Val d’Ayas, in Valle d’Aosta. La tragedia domenica. La vittima si chiama Stefano Poli, 66 anni, professore universitario, bergamasco d’origine e residente da anni a Pozzuolo Martesana, nel Milanese. Poli era partito in mattinata da Antagnod per un’escursione in solitaria. Raggiunta la cima, aveva inviato un messaggio ai familiari prima di iniziare la discesa. Durante il rientro si è staccata una valanga, con un fronte di circa cento metri, che lo ha travolto senza lasciargli scampo. A dare l’allarme, intorno alle 13. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Travolto da una valanga imponente. Messaggio ai familiari, poi il silenzio. Docente muore in Valle d’AostaIl bergamasco Stefano Poli, 66 anni, era professore ordinario di Petrologia e Petrografia alla Statale. Soccorsi vani ... ilgiorno.it

Valanga sul Vajolet: è morto l'escursionista travolto dalla neveNon ce l'ha fatta il ciaspolatore di 28 anni travolto da una valanga sul Vajolet nel primo pomeriggio di domenica 22 febbraio. Il giovane, mantovano, è morto all'ospedale Santa Chiara di Trento nella ... rainews.it

Nordest24 - Muore a 28 anni travolto da una valanga davanti alla compagna: chi era Stefano --> https://www.nordest24.it/catinaccio-valanga-morto-stefano-crotti - facebook.com facebook

Morto escursionista travolto ieri da una valanga sul Catinaccio. Salgono a due le vittime di slavine domenica in Trentino Alto Adige #ANSA x.com