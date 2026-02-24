Trasporto di persone disabili ridotto da novembre l' allarme | Disagi per decine di famiglie

Vito Romano denuncia un calo nel servizio di trasporto per persone disabili, causato dalla riduzione delle corse a partire da novembre. Questi cambiamenti provocano difficoltà a decine di famiglie, che si trovano a dover trovare alternative per gli spostamenti quotidiani. Le modifiche hanno portato a lunghe attese e disagi crescenti per chi dipendeva dal servizio. Numerose richieste di chiarimenti sono state inviate alle autorità competenti.

Il consigliere della quarta circoscrizione, Vito Romano, accende i riflettori sui gravi disservizi che stanno coinvolgendo il servizio di navetta dedicato alle persone con disabilità nel territorio. Romano ha reso noto di aver presentato una nota formale agli assessorati comunali all’Istruzione e alle Attività Sociali del Comune, chiedendo spiegazioni urgenti in merito alla drastica riduzione dei mezzi disponibili a partire dal mese di novembre 2025. “Stiamo parlando di persone fragili e delle loro famiglie che da mesi si trovano ad affrontare una situazione insostenibile, senza risposte concrete da parte delle istituzioni", sottolinea Romano. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Fiumicino, trasporto scolastico disabili: l’Amministrazione replica a Calicchio e rassicura le famiglieL’Amministrazione di Fiumicino risponde alle critiche di Calicchio sul servizio di trasporto scolastico per disabili, promettendo maggiore attenzione alle esigenze delle famiglie.

Trasporto disabili, il sindaco di Castel Frentano replica: “Nessun impatto sulle famiglie. Chi oggi accusa, ieri votava aumenti”Il sindaco di Castel Frentano spiega che il trasporto disabili non ha mai causato problemi alle famiglie, rispondendo alle recenti critiche.

Trasporto di persone con disabilità. Ford Italia inserisce nel listino ufficiale la gamma veicoli accessibiliLe vetture sono ordinabili direttamente in Concessionaria, e i clienti possono usufruire dei servizi commerciali e finanziari garantiti da Ford Rendere la mobilità accessibile a tutti è, da sempre, ... disabili.com

Mit, emanate prescrizioni tecniche per trasporto pubblico su nave di persone a mobilità ridottaIl ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha adottato il decreto 18 del 5 febbraio scorso, che introduce le Prescrizioni tecniche per l’accessibilità e la mobilità a bordo delle navi adibite ... liguria24.it