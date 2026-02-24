Trasporti pubblici gratuiti per le forze dell' ordine | L' approvazione del ddl in Giunta regionale è un segnale di attenzione

La decisione di offrire trasporti pubblici gratuiti alle forze dell’ordine nasce dalla richiesta di migliorare la mobilità degli agenti durante il loro servizio. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore Aricò, ha approvato il disegno di legge, che prevede l’accesso libero ai mezzi pubblici per tutto il personale delle forze dell’ordine. Questa misura mira a facilitare gli spostamenti di chi lavora in prima linea per la sicurezza. La normativa sarà presto discussa in consiglio regionale.

L'assessore Aricò si è fatto promotore di un incontro con i sindacati di categoria. Accardo (Sinafi): "Auspichiamo che l'iter legislativo prosegua spedito". Rini (Fdi): "Sostegno concreto e allo stesso tempo investimento sulla sicurezza dei nostri territori" “La Giunta regionale, su proposta dell'assessore Alessandro Aricò, ha approvato il disegno di legge per il trasporto pubblico locale gratuito per le forze dell’ordine. Adesso sarà compito dell’Assemblea regionale siciliana approvare questa norma di grande rilievo”. Lo dice il segretario cittadino di Fratelli d'Italia, Antonio Rini, che parla di “sostegno concreto ma anche un investimento sulla sicurezza dei nostri territori”. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Trasporto gratuito sui mezzi pubblici per le forze dell’ordineLe forze dell’ordine in Sicilia avranno di nuovo il trasporto pubblico gratuito.

