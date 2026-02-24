Trasporti bonus abbonati di gennaio | indennizzi per due tratte toscane Allo studio la revisione del sistema
Il monitoraggio mensile sul servizio ferroviario regionale ha portato all’attivazione di indennizzi per gli abbonati di due tratte toscane a causa di disservizi registrati a gennaio 2026. Le autorità hanno constatato ritardi e cancellazioni che hanno influenzato gli utenti, spingendo le istituzioni a intervenire con rimborsi mirati. Le procedure di indennizzo sono ora in fase di avvio e si attendono aggiornamenti sul nuovo sistema di gestione.
FIRENZE – Il monitoraggio mensile sull’andamento del servizio ferroviario regionale ha decretato l’attivazione delle procedure di indennizzo per gli utenti di due tratte toscane, in riferimento ai dati registrati nel mese di gennaio 2026. Secondo i parametri stabiliti dal contratto di servizio in essere tra l’ente regionale e Trenitalia, le direttrici Firenze-Borgo San Lorenzo (via Pontassieve) e Siena-Chiusi non hanno raggiunto l’indice di affidabilità minimo richiesto, fissato al 98%. In virtù di tale scostamento, i viaggiatori pendolari afferenti a queste due linee maturano il diritto ad accedere al ‘ bonus abbonati’. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
