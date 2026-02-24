Trasporti bonus abbonati di gennaio | indennizzi per due tratte toscane Allo studio la revisione del sistema

Il monitoraggio mensile sul servizio ferroviario regionale ha portato all’attivazione di indennizzi per gli abbonati di due tratte toscane a causa di disservizi registrati a gennaio 2026. Le autorità hanno constatato ritardi e cancellazioni che hanno influenzato gli utenti, spingendo le istituzioni a intervenire con rimborsi mirati. Le procedure di indennizzo sono ora in fase di avvio e si attendono aggiornamenti sul nuovo sistema di gestione.

© Corrieretoscano.it - Trasporti, bonus abbonati di gennaio: indennizzi per due tratte toscane. Allo studio la revisione del sistema