trapianto di cuore al monaldi la madre deposita un audio in procura

Patrizia Mercolino ha consegnato un audio in Procura, accusando il cardiochirurgo Guido Oppido di aver rassicurato la madre sulla possibilità di trapianto solo per compassione. La registrazione, fatta il 18 febbraio, mostra il medico che ammette di aver agito in modo diverso da quanto comunicato ufficialmente. La donna ha deciso di portare l’audio in tribunale per chiarire le circostanze di quella conversazione. La vicenda rimane sotto esame degli inquirenti.

Secondo quanto riferito dall'avvocato Petruzzi, nell'audio Oppido avrebbe dichiarato alla madre: "Signora, ieri sera quando le ho detto che Domenico era trapiantabile non lo era, l'ho fatto per disperazione." L'avvocato Petruzzi ha illustrato le implicazioni di quella dichiarazione: "Questo fa pensare che Oppido avrebbe in un certo qual modo orientato le decisioni dell'heart team. Se lui dice che fino alla sera prima il Monaldi considerava trapiantabile il bimbo, comprova che era lui a decidere se fosse trapiantabile o meno." Il legale ha poi aggiunto un ulteriore elemento sulla posizione di Oppido nel percorso di cura del bambino: "Ricordo che il dottor Oppido è rimasto il medico curante di Domenico fino al giorno della procedura condivisa di cure richiesta da noi. 🔗 Leggi su 2anews.it

Cuore bruciato, i medici di Bolzano contro quelli di Napoli: «Ecco dove hanno sbagliato». La madre di Domenico deposita un nuovo audio in procuraIl cuore bruciato si è verificato a causa di errori evidenti durante l’intervento di prelievo, che ha coinvolto un team di Napoli.

Trapianto di cuore sbagliato sul bimbo di 2 anni al Monaldi di Napoli, madre disperata: 6 medici indagatiUn bambino di due anni ha ricevuto un trapianto di cuore sbagliato all’ospedale Monaldi di Napoli.

