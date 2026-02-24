Tragedia sul lavoro a Nocera Inferiore muore operaio di 24 anni

Un giovane di 24 anni, originario di Sarno, ha perso la vita a causa di un incidente in un’officina di Nocera Inferiore, dove stava lavorando. È rimasto schiacciato tra due mezzi in riparazione, mentre eseguiva alcune operazioni di manutenzione. La scena si è svolta in un momento di lavoro intenso e ha coinvolto altri operai presenti sul posto. La squadra di pronto intervento è arrivata subito, ma non è stato possibile salvare il ragazzo.

Il giovane, originario di Sarno, è rimasto schiacciato tra mezzi in riparazione in un'officina a Nocera Inferiore. Indagini in corso della Procura e dei carabinieri. Dramma nella tarda mattinata a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, dove un operaio di 24 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro. La vittima è C.A., residente a Sarno, impiegato in un'officina specializzata nella riparazione di camion. Secondo una prima ricostruzione, il giovane si trovava tra due mezzi pesanti in fase di manutenzione quando, per cause ancora da chiarire, una terza motrice avrebbe urtato uno dei camion fermi, spingendolo contro il 24enne.