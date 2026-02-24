Tragedia al porto di Livorno | barca si ribalta un morto

Un incidente nautico ha causato la morte di una persona al porto di Livorno, quando una barca si è ribaltata durante le operazioni di ormeggio. La barca, un’imbarcazione privata, ha perso stabilità e si è capovolta, coinvolgendo un unico occupante che non è riuscito a salvarsi. I soccorritori sono intervenuti immediatamente, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La dinamica dell’accaduto rimane ancora da chiarire.

(Adnkronos) – Grave incidente nautico si è trasformato in tragedia nel primo pomeriggio di oggi, martedì 24 febbraio, all'ingresso del porto di Livorno. Erano circa le 14.30 quando una pilotina, per cause ancora da chiarire, si è ribaltata in mare, facendo finire in acqua l'uomo che si trovava a bordo. Secondo le prime informazioni non .