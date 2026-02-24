Tragedia a Negrar | esplosione distrugge palazzina quattro vittime

Un’esplosione in una palazzina di tre piani a Prun di Negrar ha causato la morte di una persona e ferito altre tre. La causa sembra essere un problema con l’impianto di gas, che ha provocato il crollo improvviso dell’edificio. I soccorritori hanno lavorato tutta la notte per estrarre le persone intrappolate tra le macerie. I vigili del fuoco continuano le verifiche sulla sicurezza dell’area.

Un’esplosione ha devastato una palazzina di tre piani a Prun di Negrar, nel Veronese, causando un morto e tre feriti. L’incidente, verificatosi oggi, ha provocato il crollo dell’edificio in via Settarine. I vigili del fuoco, intervenuti alle 17:45, stanno ancora lavorando per verificare la presenza di altre persone coinvolte. Tra le vittime, un uomo è stato estratto senza vita, mentre due uomini e una donna sono stati salvati dalle macerie. Sul posto sono presenti anche carabinieri, polizia locale e soccorritori del Suem 118. La scena è drammatica: i vigili del fuoco, con due autopompe, un’autoscala e un carro fari, stanno lavorando senza sosta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

