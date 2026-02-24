Traffico Roma del 24-02-2026 ore 20 | 30

Un incidente ha causato forti rallentamenti sulla tangenziale est di Roma alle 20:30, provocando code tra Tor di Quinto e la Salaria in entrambe le direzioni. Sul raccordo anulare, tra Ardeatina e Pontina, si registrano ingorghi sulla carreggiata interna, mentre sulla via Laurentina le auto si accumulano in uscita da Roma. Tra Cecchignola e Valleranello si formano colonne di traffico, e sulla Pontina i rallentamenti persistono tra Tor de’ Cenci e il raccordo verso il centro. La strada tra il bivio per Pratica di Mare e il centro è chiusa dalle 21 alle 6.

Luceverde Roma Buonasera sulla tangenziale est per traffico è un incidente abbiamo ancora code tra Tor di Quinto e la Salaria verso San Giovanni altro incidente con code sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra Ardeatina e Pontina anche sulla via Laurentina si sta in coda per incidente fin uscita da Roma e tra la Cecchignola e valleranello ancora code poi la Pontina code tra Tor de' Cenci e il raccordo verso il centro è proprio sulla Pontina dalle 21 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto tra il bivio per pratica di mare e poi centro con uscita obbligatoria Dunque allo svincolo per via di Pratica me ne questa la situazione al momento ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito Roma luceverde.