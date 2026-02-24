Traffico Roma del 24-02-2026 ore 19 | 30

Un incidente sulla tangenziale est ha provocato ingorghi tra Tor di Quinto e la Salaria, creando rallentamenti verso San Giovanni. La carreggiata interna del raccordo anulare tra Ardeatina e Pontina è interessata da ulteriori code, mentre sulla via Laurentina si registrano lunghe attese in uscita da Roma. La chiusura notturna tra il bivio per Pratica di Mare e il centro limita il traffico. La situazione resta fluida ma complessa, con aggiornamenti disponibili sul sito Roma luceverde.

Luceverde Roma Buonasera sulla tangenziale est per traffico è un incidente abbiamo ancora code tra Tor di Quinto e la Salaria verso San Giovanni altro incidente con code sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra Ardeatina e Pontina anche sulla via Laurentina si sta in coda per incidente fin uscita da Roma e tra la Cecchignola e valleranello ancora code poi la Pontina code tra Tor de' Cenci e il raccordo verso il centro è proprio sulla Pontina dalle 21 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto tra il bivio per pratica di mare e poi centro con uscita obbligatoria Dunque allo svincolo per via di Pratica me ne questa la situazione al momento ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito Roma luceverde.

