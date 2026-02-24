Traffico Roma del 24-02-2026 ore 18 | 30

Un incidente sul Raccordo Anulare tra Nomentana e La Rustica ha causato code in entrambe le direzioni. La collisione si è verificata vicino all’uscita per via di Pratica di Mare, rallentando il traffico tra Ardeatina e Pontina. Sul lato interno, un altro scontro ha coinvolto più veicoli tra Tor di Quinto e la Salaria, creando ingorghi anche sulla via Aurelia. La notte, alcune tratte resteranno chiuse per lavori programmati.

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 24-02-2026 ore 18:30

Luceverde Roma Buonasera andiamo subito ad aggiornare la situazione Ci sono code per un incidente sul Raccordo Anulare tra la Nomentana e La Rustica In entrambe le direzioni altro incidente con in carreggiata interna tra Ardeatina e Pontina sulla tangenziale per traffico code tra Tor di Quinto e la Salaria verso San Giovanni poi altre code per incidente tra viale San Lorenzo verso lo stadio Olimpico code per incidente traffico anche sulla via Aurelia tra il raccordo e Piazza Irnerio sulla Pontina troviamo code per traffico tra Tor de' Cenci Il raccordo verso il centro e sulla Pontina Vi ricordo che per lavori Questa notte dalle 21 alle 6 del mattino sarà chiuso il tratto tra il bivio per pratica di mare e Pomezia c'è con uscita obbligatoria quindi allo svincolo per via di Pratica bene questa la situazione al momento ma per i dettagli di queste ed altre notizie come sempre potete consultare il sito punto luceverde. 🔗 Leggi su Romadailynews.it Traffico Roma del 02-02-2026 ore 18:30Il traffico a Roma questa sera resta molto intenso. Traffico Roma del 18-02-2026 ore 18:30Il traffico a Roma il 18 febbraio 2026 alle 18:30 si intensifica a causa di un incidente in via di Boccea, all’altezza di via Vernante. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Oggi blocco del traffico a Roma. Tutte le informazioni: fasce orarie, deroghe e divieti; Domenica ecologica a Roma, stop alle auto e spazio ai cammini urbani; Roma, 3 poliziotti arrestati per traffico stupefacenti; Metro Los Angeles, il progetto da 24 miliardi di dollari. Traffico Roma del 24-02-2026 ore 14:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità per un incidente sulla carreggiata esterna del raccordo anulare dalla ... romadailynews.it Traffico Lazio del 24-02-2026 ore 09:30Luceverde Lazio ben trovati sulla A24 roma-l'aquila-teramo rallentamenti per lavori tra Castel Madama e Tivoli nelle due direzioni a Roma code sul ... romadailynews.it Tra Appia Nuova e Ardeatina a Roma, traffico bloccato per caduta massi e strada chiusa - facebook.com facebook Buongiorno da @LuceverdeRoma Notizie su #traffico #cantieri #manifestazioni nella città di #Roma #Luceverde x.com