Traffico Roma del 24-02-2026 ore 18 | 30
Un incidente sul Raccordo Anulare tra Nomentana e La Rustica ha causato code in entrambe le direzioni. La collisione si è verificata vicino all’uscita per via di Pratica di Mare, rallentando il traffico tra Ardeatina e Pontina. Sul lato interno, un altro scontro ha coinvolto più veicoli tra Tor di Quinto e la Salaria, creando ingorghi anche sulla via Aurelia. La notte, alcune tratte resteranno chiuse per lavori programmati.
Luceverde Roma Buonasera andiamo subito ad aggiornare la situazione Ci sono code per un incidente sul Raccordo Anulare tra la Nomentana e La Rustica In entrambe le direzioni altro incidente con in carreggiata interna tra Ardeatina e Pontina sulla tangenziale per traffico code tra Tor di Quinto e la Salaria verso San Giovanni poi altre code per incidente tra viale San Lorenzo verso lo stadio Olimpico code per incidente traffico anche sulla via Aurelia tra il raccordo e Piazza Irnerio sulla Pontina troviamo code per traffico tra Tor de' Cenci Il raccordo verso il centro e sulla Pontina Vi ricordo che per lavori Questa notte dalle 21 alle 6 del mattino sarà chiuso il tratto tra il bivio per pratica di mare e Pomezia c'è con uscita obbligatoria quindi allo svincolo per via di Pratica bene questa la situazione al momento ma per i dettagli di queste ed altre notizie come sempre potete consultare il sito punto luceverde.
Traffico Roma del 02-02-2026 ore 18:30Il traffico a Roma questa sera resta molto intenso.
Traffico Roma del 18-02-2026 ore 18:30Il traffico a Roma il 18 febbraio 2026 alle 18:30 si intensifica a causa di un incidente in via di Boccea, all’altezza di via Vernante.
