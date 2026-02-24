Traffico Roma del 24-02-2026 ore 14 | 30

Un incidente sulla carreggiata esterna del Raccordo Anulare ha causato lunghe code tra Prenestina e la 24, rallentando il traffico in tutta la zona. La stessa carreggiata interna è coinvolta, con rallentamenti dalla diramazione Roma Sud verso Ardeatina. I lavori di manutenzione su Ponte Risorgimento proseguono da ieri, modificando temporaneamente la viabilità tra Piazza Montegrappa e Lungotevere Oberdan. La galleria Giovanni XXIII rimane chiusa dalle 22 alle 6 per lavori notturni.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità per un incidente sulla carreggiata esterna del raccordo anulare dalla Prenestina alla 24 incidente anche in carreggiata interna con lunghe code dalla diramazione Roma Sud all'ardeatina per uno smottamento scusa Da ieri l'Inter a via di Fioranello tra via Appia Nuova e via Ardeatina il transito è consentito ai soli residenti nella zona di Piazza Bologna per potature momentaneamente chiusa via Stamira fino al 28 febbraio lavori anche lungo la Salaria all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe in direzione della tangenziale est inevitabili ripercussioni in tutta la zona e sono ripresi ieri i lavori di manutenzione straordinaria di Ponte Risorgimento l'intervento avrà una durata di circa un mese comporterà modifica alla viabilità in varie fasi nell'area di Piazza Montegrappa è lungo l'asse Lungotevere Oberdan Lungotevere le armi in questa prima fase è chiuso il Lungotevere Oberdan all'altezza di Ponte Risorgimento per chi proviene da Lungotevere della Vittoria mentre sullo stesso Ponte Risorgimento il transito viene su carreggiata 80 Piazzale Belle Arti a Piazza Montegrappa e sono il programma lavori notturni nella galleria Giovanni XXIII che resterà pertanto chiusa dalle 22 di questa notte alle 6 di domani mattina in della Pineta Sacchetti https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Traffico Roma del 02-02-2026 ore 14:30Questa mattina, le Fori Imperiali sono state chiuse al traffico tra Largo Corrado Ricci e Piazza Venezia.

Traffico Roma del 14-02-2026 ore 14:30Roma, alle 14:30 del 14 febbraio 2026, si registrano rallentamenti nel traffico a causa di un incidente in via della Magliana.

Traffico Roma del 24-02-2026 ore 08:30Luceverde Roma traffico sostenuto sul raccordo anulare con rallentamenti e code in carreggiata interna dalla diramazione Roma Nord all'appia in ... romadailynews.it

Traffico Lazio del 24-02-2026 ore 09:30Luceverde Lazio ben trovati sulla A24 roma-l'aquila-teramo rallentamenti per lavori tra Castel Madama e Tivoli nelle due direzioni a Roma code sul ... romadailynews.it

Smantellato il traffico di visti dal Bangladesh. Oggi il Tribunale di Roma ha condannato quattro persone per un sistema di visti turistici o di lavoro venduti da 7.000 a 15.000 euro ciascuno. Sono stati accertati almeno 88 casi di immigrazione clandestina, passati - facebook.com facebook