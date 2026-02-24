Traffico Roma del 24-02-2026 ore 08 | 30

Il traffico a Roma del 24 febbraio 2026 alle 8:30 si è intensificato a causa di lavori stradali e incidenti. Sul raccordo anulare si formano lunghe code dalla diramazione Roma Nord fino all’Appia, mentre sulla Flaminia e sulla Salaria si registrano rallentamenti e incolonnamenti. La chiusura temporanea di alcune strade, come via di Fioranello, crea ulteriori disagi, e i lavori in zona Piazza Montegrappa provocano modifiche alla viabilità. Le auto circolano con difficoltà in molte zone della città.

Luceverde Roma traffico sostenuto sul raccordo anulare con rallentamenti e code in carreggiata interna dalla diramazione Roma Nord all'appia in carreggiata esterna rallentamenti la Roma Fiumicino la via del Mare code sulla Flaminia dal raccordo via dei Due Ponti incolonnamenti anche sulla Salaria da Fidene all'aeroporto dell'Urbe qui anche a causa di lavori che comportano una riduzione della sede stradale rallentamenti e code sull'intero tratto Urbano della A24 verso la tangenziale est sulla stessa tangenziale est e rallentamenti dalla Prenestina viale Castrense verso San Giovanni e code dalla Batteria Nomentana a via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico sulla Pontina rallentamenti e code da Castel Romano a Spinaceto code anche sulla via Appia da Santa Maria delle Mole alle Capannelle per una frana Vi ricordo che è chiusa all'interno e via di Fioranello nelle due direzioni il transito è consentito ai soli residenti ed in centro sono ripresi ieri lavori di manutenzione straordinaria via di Ponte Risorgimento l'intervento avrà una durata di circa un mese comporterà modifica alla viabilità in varie fasi nell'area di Piazza Montegrappa è lungo l'asse Lungotevere Oberdan Lungotevere delle Armi In questa prima fase è chiuso il Lungotevere Oberdan all'altezza di Ponte Risorgimento per chi proviene da Lungotevere della Vittoria mentre sullo stesso Ponte Risorgimento il transito viene carreggiata è ridotta da Piazzale Belle Arti a Piazza Montegrappa inevitabili ripercussioni al traffico in tutta la zona come sempre per tutti i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Traffico Roma del 08-02-2026 ore 08:30Lungo la passeggiata di Ripetta, lavori sulle alberature chiudono la strada fino al 14 febbraio, dalle 7 alle 16.

Traffico Roma del 02-02-2026 ore 08:30Lunedì mattina il traffico a Roma si presenta molto congestionato.

